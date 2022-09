Bruscolotti risponde a Cassano: “Spara pu****a*e, non vale la pena replicare”

Giuseppe Bruscolotti, capitano del primo Napoli scudettato, ha replicato alle recenti affermazioni di Antonio Cassano sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Bisogna vedere sempre chi fa certe affermazioni, il soggetto lo conosciamo tutti, uindi non gli darei tutta questa importanza. Non so se lo fa per avere visibilità o perché pensa davvero certe cose. Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio. Questo essere ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato, ricordatevi cosa fece con Capello. Poi vorrebbe parlare di noi? Ma su, non vale nemmeno la pena rispondere a uno del genere, si commenta veramente da solo. Ovunque va dice cose assurde, spara ca**ate e pu****a*e, non vale nemmeno la pena replicare. Noi abbiamo vinto due scudetti, i suoi trofei sono pochi”.