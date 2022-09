TuttoSport – Vojvoda out: Juric vuole risposte dall’attacco al Maradona

Ivan Juric aspetta risposte importanti dal suo attacco al Maradona.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, in avanti spetterà al trio composto da Sanabaria, Vlasic e Radonjic gonfiare la rete degli azzurri dopo diverse partite sottotono dal punto di vista realizzativo. L’unico assente certo della sfida con gli azzurri sarà Vojvoda, mentre Miranchuk si candida per un posto in panchina da sfruttare nella seconda frazione di gioco. Al Maradona sarà sfida brillante, tra due squadre fisiche e compatte soprattutto in fase difensiva.