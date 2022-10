Tuttosport – Napoli-Torino, un titolarissimo potrebbe non esserci: i dettagli

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, potrebbe non esserci sabato contro il Torino a riportarlo è il quotidiano sportivo Tuttosport. Stando a quanto riportato il difensore kosovaro difficilmente sarà schierato da Luciano Spalletti:

“Un incidente che lo aveva costretto a saltare il match iniziale del Kosovo in Irlanda del Nord (gara persa 2-1), però nella sfida successiva contro Cipro ha giocato titolare ed è uscito per precauzione al 64’. «L’infortunio che ho subito – ha spiegato il difensore – richiede di solito dieci giorni per guarire. Con Cipro non ero al 100%, però è andato tutto bene». Spalletti parlerà oggi con Rrahmani, ma sempre molto probabile che non verrà rischiato contro il Torino”. Si legge sul quotidiano.