Tuttosport – Napoli, Spalletti e i dubbi di formazione in vista del Torino

Il quotidiano sportivo Tuttosport dedica spazio al Napoli, concentrandosi sulle scelte di Luciano Spalletti in vista del match di Serie A contro il Torino. Secondo il quotidiano Amir Rrahmani potrebbe partire dalla panchina per permettergli un po’ di riposo. La soluzione, potrebbe essere quella di spostare Kim a destra:

“Probabile che possa dare un turno di riposo a Rrahmani, reduce da un problema alla caviglia sofferto in occasione di Milan-Napoli. Al suo posto potrebbe essere scelto Ostigard, ma anche il norvegese rientrerà solo oggi. Per questa ragione non è da escludere l’utilizzo dal primo minuto dell’affidabile Juan Jesus, con Kim utilizzato da centrale di destra”. Si legge sul quotidiano.