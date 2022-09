Tuttosport – Napoli, con il Torino si prospetta un Maradona infuocato. Disagi per la trasferta contro l’Ajax

L’edizione odierna di Tuttosport, ha scritto a proposito della vendita dei biglietti per la prossima sfida di campionato tra Napoli e Torino, che andrà in scena il giorno sabato 1 ottobre alle ore 15:00. Secondo quanto riportato, per la partita sono attesi 40000 spettatori. Esauriti anche i 2600 ticket per la prossima trasferta europea, che vedrà il Napoli sfidare l’Ajax. Non senza disagi, viste le lunghe code – durate anche 7 ore secondo la testata – ai due botteghini messi a disposizione per poter vendere i tagliandi.