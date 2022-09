Tuttomercatoweb – Con il Toro pronto Zerbin in caso di forfait di Politano

Alessio Zerbin si sta ritagliando uno spazio importante nel nuovo Napoli di Spalletti.

Come riportato dal sito di Tuttomercatoweb, le scelte di formazione del tecnico toscano sono ancora un rebus da risolvere. A destra è molto probabile che esca dai convocati Politano e la sua esclusione porterebbe alla candidatura per una maglia da titolare per il giovane ex Frosinone Zerbin, che rientra ampiamente nelle rotazioni spallettiane. Il giovane talento novarese viene spesso gettato nella mischia e anche a San Siro ha giocato gli ultimi venti minuti del match, commettendo un errore di copertura su una delle tante scorribande di Theo Hernandez ma al contempo sfiorando la rete del 3-1. Spalletti lo tiene in considerazione e contro il Toro potrebbe arrivare il suo momento dal 1′.