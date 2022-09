Juric non ha mai vinto con Spalletti che vuole confermarsi al comando della classifica dopo la sosta. Tutti in gol gli attaccanti azzurri in nazionale: Kvara, Rapadori e Lozano rigenerati e pronti a riprendere dove avevo lasciato.

Napoli-Torino apre l’ottava giornata di Serie A dopo la sosta. Spalletti non vuole lasciare nulla al caso e si affida ai alle sue certezze aspettando i rientri di Osimhen e Politano, quest’ultimo possibile rientrante già sabato.

Farà leva sullo stato d’animo dei suoi giocatori più rappresentativi: Kvaratkelia imprendibile con la sua Georgia e al tandem Raspadori–Simeone che non stanno facendo rimpiangere il lungodegente Osimhen. Juric risponde con Radonjic, Vlasic e Sanabria e con il rientrante Miranchuk pronto a tornare in campo dopo un mese di assenza

PRECEDENTI- La storia che accompagna la sfida tra queste due squadre è lunga, si sono sfidate per ben 136 volte in Serie A e con un bilancio a favore dei partenopei: 49 vittorie, 32 ko e 55 pareggi. La storia recente sorride agli azzurri che non perdono in casa da 13 anni. L’ ultimo successo complessivo dei granata risale al 2015, quando fu Glik a portare ai suoi gli ultimi tre punti contro il Napoli in trasferta. I partenopei cercano il quarto successo di fila contro i piemontesi