Ssc Napoli, il report di allenamento del 29 settembre. Politano in parte in gruppo

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del 29 settembre.

“Mattinata di lavoro all’SSC Konami Training Center. Dopo una prima fase di attivazione e torello la squadra ha svolto lavoro tattico, esercizi di possesso palla e situazioni su palle inattive. Politano ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte del lavoro in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Sono rientrati dall’impegno con le Nazionali Mario Rui, Minjae, Ostigard, Olivera e Rrahmani”.