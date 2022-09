Victor Osimhen tornerà presto a disposizione di mister Spalletti.

A parlarne è stata l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il nigeriano potrebbe essere convocato per il rientro in campionato contro la Cremonese dopo la trasferta di Amsterdam contro l’Ajax. Il lavoro di riabilitazione continua a gonfie vele e presto l’allenatore partenopeo avrà un’altra carta da giocare in attacco. Non sarà facile per Victor scalzare il Cholito e l’emergente Raspadori, ma è davvero complicato immaginare un Napoli senza il suo vero centravanti nelle prossime settimane.