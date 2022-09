Repubblica – Infortunio Osimhen, l’attaccante torna ad allenarsi in campo: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato l’attaccante è a lavoro per recuperare il problema muscolare rimediato nel match contro il Liverpool. il calciatore è tornato ad allenarsi in campo facendo lavoro personalizzato. La prossima settimana potrebbe riprendere a lavorare in gruppo:

“Rimane invece ancora in disparte Victor Osimhen, ko dalla battaglia di Champions con il Liverpool del 7 settembre per un problema muscolare. Ma il bomber nigeriano ha cominciato a sua volta ad allenarsi sul campo e spera di rimettersi al passo dei compagni a metà della prossima settimana”. Si legge sul quotidiano.