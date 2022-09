Il giornalista Fabio Ravezzani si è espresso ai microfoni di Radio Punto Nuovo: «L’ottava giornata potrà confermare che il Napoli è una squadra da Scudetto. Un qualcosa che forse neanche a Napoli ci si aspettava. Il Toro è un finto ostacolo, ha fatto punti solo con le ultimissime. E’ una squadra che vale meno di quello che sembra. Il Napoli non vincerà mai la Champions, mentre lo Scudetto può farlo. Se fossi in Spalletti metterei col Toro quantomeno la stessa determinazione che solitamente si impiega in Champions. De Laurentiis? Ha capito per primo come sarà il calcio di questo decennio. Accontentarsi e fare affari con giovani talenti».