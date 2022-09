Rastelli sul ballottaggio Raspa-Simeone: “Contro il Toro scelgo il primo”

Massimo Rastelli è intervenuto su Radio Marte in tema Napoli.

L’ex allenatore dell’Avellino si è espresso sul ballottaggio Raspadori-Simeone per il match di dopodomani contro il Torino: “Contro il Toro io sceglierei Raspadori dall’inizio. Jack è più bravo a non dare punti di riferimento in attacco e contro una squadra fisica come quella di Juric potrebbe essere l’ideale. Simeone ha caratteristiche diverse, mantiene sempre la posizione solita del centravanti”. Vedremo quale sarà la scelta finale di mister Spalletti, che li utilizzerà sicuramente nell’arco dei 90 minuti.