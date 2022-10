Petrachi: “Giuntoli è il ds che dovrebbe esserci in qualsiasi squadra. Kim e Kvara? Uno dei due non lo avrei preso”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Il Torino è una squadra molto difficile da affrontare perché Juric ha un modo di preparare le gare diverso da quello italiano. È uno dei migliori in Italia. Giuntoli? Io credo che sia complicato per chiunque poter lavorare al Napoli. Penso che lui rappresenti il direttore sportivo che dovrebbe esistere in qualsiasi squadra di calcio perché ha fatto la gavetta e si prende delle responsabilità. C’è un meccanismo sbagliato nell’Italia calcistica perché il dirigente è una figura che sta quasi scomparendo. Kvaratskhelia e Kim? Ci vuole coraggio e bisogna essere competenti. Kvaratskhelia lo conosco e avevo scritto sui miei appunti che fosse da prendere. Penso che Giuntoli abbia avuto coraggio a prendere Kim, lo conoscevo anche io, ma lo trovavo un filino macchinoso. Mi sta sorprendendo. Il rischio Kim non lo avrei preso, quello di Kvaratskhelia sì. Il Napoli ha un allenatore che i giocatori li migliora e li fa crescere. Non fa nulla per caso ed è molto preparato dal punto di vista tattico”.