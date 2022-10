Pedullà: “Kim, per lo United la clausola non è un problema, ma il Napoli ha pronta una contromossa”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato della situazione legata alla proposta del Manchester United per Min-jae Kim, difensore sudcoreano del Napoli che ha nel contratto una clausola rescissoria del valore di 50 milioni. Secondo quanto riportato dal giornalista, per i Red Devils non è un problema spendere la cifra della clausola, che però sarà valida dall’estate e non dal mese di gennaio, contrariamente a come è girato dalla Turchia. Per questo, l’ideale per il Napoli sarebbe “rimuovere” la clausola del difensore entro la primavera, se le prestazioni dovessero continuare ad essere queste. Ci sarà del tempo per trovare una soluzione che soddisfi le parti.