Victor Osimhen è fermo ai box ormai da quasi un mese dopo l’infortunio patito contro il Barcellona agli inizi di settembre, ma ora sembra quasi pronto tornare in campo. L’attaccante ieri ha svolto lavoro personalizzato e il suo rientro sembra molto vicino. Ci ha pensato lui ad accendere l’entusiamo dei tifosi, che non vedono l’ora di rivederlo in campo, con un messaggio su Twitter: ” Loading“. Il nigeriano sta per tornare, le difese avversarie sono avvisate.