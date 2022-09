Napoli-Torino, Spalletti pronto a dare fiducia a Ndombele

Tanguy Ndombele potrebbe indossare la maglia da titolare contro il Torino. Fiducia per lui da parte di Spalletti che deve far fronte alla probabile indisponibilità di Rrhamani. Questo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, oggi in edicola:

“Il Napoli dovrà essere sempre al top e per questo Spalletti si prepara a dare più spazio anche ai giocatori meno utilizzati finora. Il più atteso è Tanguy Ndombele, che si è allenato bene durante la sosta a Castel Volturno e si candida per una maglia tra i titolari nella sfida con il Torino”.