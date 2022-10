Domani pomeriggio alle 15.00 Luciano Spalletti, come annunciato da Radio Kiss Kiss tramite il suo profilo Twitter, presenterà Napoli-Torino in conferenza stampa. Gli azzurri scenderanno in campo sabato alle 15.00 dove ci si aspetta un “Maradona” caldissimo pronto a sostenere la squadra, dopo la pausa per le nazionali.