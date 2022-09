Non arrivano notizie confortanti dal Messico per quanto riguarda le condizioni di Lozano, rimasto fuori nella partita di ieri contro la Colombia. Il calciatore ha saltato la sfida non per scelta tecnica ma per un problema muscolare alla caviglia destra da valutare. Questo è quello che riporta Soy Futbol che fa tremare i tifosi del Napoli vista già la possibile assenza, sull’out mancino, di Politano.

Nella giornata di domani il calciatore farà rientro a Napoli e si capirà meglio se riuscirà a far parte dei convocati per la delicata partita contro il Torino. Intanto Spalletti studia le alternative e spera in un recupero lampo dei suoi giocatori.