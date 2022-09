Lega Serie A – Sottil nominato miglior tecnico del mese di settembre!

Andrea Sottil, neoallenatore dell’Udinese, è stata probabilmente la sorpresa più grande di questo inizio di Serie A.

La Lega Serie A gli ha decretato il premio di miglior allenatore del mese di settembre, periodo in cui il tecnico ha portato la sua Udinese al vertice del campionato con ben 16 punti in classifica e due vittorie illustri e convincenti contro due big come Roma e Inter. Un inizio da brividi per il suo staff tecnico, che ora mira a consolidare le certezze di queste prime settimane, in un gruppo fatto di tanti giovani e calciatori di esperienza che stanno impressionando il pubblico calcistico italiano.