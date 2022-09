Il Mattino – Raspadori torna a Napoli caricato dalle reti in Nazionale

Giacomo Raspadori fa ritorno a Napoli con grande entusiasmo e determinazione.

L’Italia ha vinto entrambe le partite di Nations League e in entrambe è andato a segno il nuovo gioiellino del Napoli, inaspettatamente tra l’altro. L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla sua polivalenza nel ruolo di attaccante. Con la conferma del 4-3-3 da inizio stagione, per Jack si aprono le porte sia della prima punta che dell’esterno d’attacco come accaduto nel secondo tempo con lo Spezia dopo l’ingresso di Simeone, quando ha posto la sua prima firma nel cuore dei tifosi azzurri con una rasoiata sul primo palo quasi a tempo scaduto. Spalletti potrebbe riproporlo proprio a sinistra, dato anche l’infortunio delle ultime ore di Lozano.