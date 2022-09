Kvaratshelia è sicuramente uno dei giocatori più interessanti di questa Serie A, sta dimostrando giornata dopo giornata di essere un giocatore veramente forse con ancora ampi margini di crescita. Anche l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha voluto elogiare il giocatore di proprietà del Napoli: “Il georgiano è quello che serviva a tutta la A per rialzare la testa anche rispetto agli altri campionati. E non a caso anche in Champions il Napoli sta volando. E’ un giocatore imprevedibile, divertente, diverso per il suo modo verticale e allo stesso tempo ondeggiante di attaccare la porta: può scapparti di qua e di là, può puntarti di qua e di là.

Difficile fermarlo in questo periodo: forse la cosa migliore è non fargli arrivare la palla o almeno non farlo girare con vista porta. Riteniamo improbabile che il Toro cambi qualcosa del suo abituale modo di giocare. E quindi a prendere Kvaratskhelia sarà Djidji (o in alternativa Schuurs). Juric potrebbe chiedere a Singo di stare più basso per aiutare il difensore, ma la controindicazione sarebbe la libertà lasciata a Mario Rui in fase di fraseggio iniziale e di spinta sulla fascia”.