Gazzetta – Infortunio Politano, buone notizie da Castel Volturno: ecco quando potrebbe rientrare

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Matteo Politano. L’attaccante azzurro aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un problema alla caviglia, rimediato nel match contro il Milan a San Siro. Infatti secondo quanto riportato dal quotidiano potrebbe essere convocato già contro il Torino:

“Soltanto buone notizie da Castel Volturno, quartier generale del Napoli, in vista della sfida contro il Torino. Ieri è iniziato il rientro dei nazionali e non si sono registrati infortuni tra gli azzurri che erano in giro per il mondo. Gli ultimi a fare capolino al centro sportivo saranno Kim e Lozano, attesi tra oggi e domani, mentre sabato ci sarà il ritorno in campo al Maradona. Politano scalpita e ieri ha svolto lavoro differenziato intravedendo addirittura la possibilità di essere in panchina contro i granata (più facile che sia arruolabile contro l’Ajax)”.