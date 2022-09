Foschi: “Napoli-Torino? Occhio a possibili sorprese. Scudetto? Sarebbe una soddisfazione per la società”

Rino Foschi, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Napoli-Torino? Il Napoli è più forte del Torino, ma occhio a delle possibili sorprese. La squadra di Juric se in giornata può dare filo da torcere praticamente a tutte le squadre più importanti. Scudetto? Il Napoli è una candidata seria, è una squadra completa e quadrata. Nonostante alcune uscite importanti, ha le caratteristiche giuste per raggiungere quest’obiettivo in una città che ha un pubblico incredibile. Sarebbe una soddisfazione per De Laurentiis, al quale vanno fatti i complimenti unitamente a Giuntoli e a Spalletti”.