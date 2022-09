Continuano ad arrivare apprezzamenti per Giacomo Raspadori.

Ne ha parlato bene anche Dionisi, suo ex allenatore lo scorso anno al Sassuolo, parlando davvero bene alla volta di Radio 24: “Giacomo sta dimostrando tutte le sue qualità, cosa che aveva già fatto capire di avere lo scorso anno al Sassuolo. Credo che abbia dei margini di miglioramento davvero importanti, non c’è nulla di nulla di quello che abbiamo già visto”. Le parole di chi ha allenato personalmente Raspadori sono una conferma di tutte le potenzialità del giovane colpo in attacco del Napoli. Ora starà a lui rimanere costante e continuare a giocarsi il posto da titolare.