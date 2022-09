Di Lorenzo a KKN: “Napoli irriducibile, tosto e affamato!”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: «Napoli irriducibile, tosto e affamato. “Il terno del capitano”. Con la Nazionale abbiamo raggiunto le Final Four di Nations League, un traguardo importante conquistato attraverso due partite giocate bene. Sì, abbiamo fatto bene e siamo soddisfatti. Ora bisogna replicare con il Napoli già sabato con il Torino al Maradona e poi martedì ad Amsterdam con l’Ajax in Champions. E poi ancora, a Cremona e così via. La maratona è cominciata e la squadra di Spalletti è in testa».