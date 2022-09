Continua la polemica aizzata inutilmente da Cassano in questi giorni riguardo ai miracoli di Maradona a Napoli, capace di vincere “da solo” tanti trofei secondo Fantantonio. Anche Di Fusco, come Renica in precedenza, non ci sta e sbotta: «Siamo già abituati alle “cassanate” e poi c’è da dire che Cassano non ha tanta dimestichezza con l’italiano. Bisogna capire cosa intendeva dire, certo detto in quel modo è un’offesa. Se c’è uno scappato di casa è lui, che l’hanno cacciato da tutte le parti nonostante avesse delle doti enormi».