Paolo del Genio è intervenuto a Radio Goal nel corso di Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida al Torino: “Vlasic e Radonjic tra i migliori in questo avvio del Torino? Sì, Juric ha trovato questi giocatori già pronti. A centrocampo c’è un giocatore che mi piace molto che è Lukic, che a inizio anno sembrava avesse rapporti complicati col tecnico. Gli esterni sono buoni, i difensori sono giocatori discreti che però possono soffrire e commettere qualche errore. Il Torino forma le coppie in campo, marcando uomo su uomo accorciando sul portatore di palla ed alzando gli esterni di centrocampo sui terzini avversari. Ovviamente questo genera anche dei rischi col tre contro tre dietro, soprattutto se il Napoli riuscirà a muovere velocemente il pallone“.