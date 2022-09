CorrMezz – In dubbio la convocazione di Politano: a breve la decisione

Lo staff medico del Napoli ha evidenziato un miglioramento di condizione per Politano.

Tuttavia, nonostante ci siano segnali di forte ripresa, Spalletti e i suoi potrebbero anche decidere di preservare l’ex Inter come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Il calciatore si sta riprendendo molto bene nelle ultime ore, dato che potrebbe comportare una convocazione già sabato contro il Torino. La decisione, però, arriverà nelle prossime ore anche in base al calendario fitto di impegni che prevede una giusta analisi di potenziali rischi di ricaduta per l’attaccante azzurro. La Champions si avvicina e la trasferta di Amsterdam contro l’Ajax vale metà qualificazione per il Napoli.