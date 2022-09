Chiariello a Radio Napoli Centrale: “Si apre un ciclo fitto di partite, devono ruotare tutti!”

Umberto Chiariello, giornalista ed editorialista per Canale 21, ha parlato del periodo prossimo in casa Napoli.

A Radio Punto Centrale si è espresso favorevole al turnover, spiegando così la sua opinione: “Dopo la partita con il Torino, si aprirà un ciclo fittissimo di partite per il Napoli. Si giocherà ogni tre giorni, per un totale di 12 partite consecutive tra campionato e Champions League. Il Napoli dovrà poter contare su tutti, far giocare tutti e capire come fare turnover nella maniera più giusta anche per evitare gli infortuni che ci sono stati lo scorso anno”. A breve l’infermeria sarà praticamente vuota e mister Spalletti dovrà fare le scelte opportune per consentire al gruppo squadra di ruotare in maniera funzionale e proteggere la vetta del campionato.