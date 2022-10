CdS – Rrahmani in forte dubbio, potrebbe non esserci contro il Torino

Il Corriere dello Sport, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Amir Rrahmani. Il difensore azzurro potrebbe non essere in campo contro il Torino:

“Rrahmani ha risposto alla convocazione del Kosovo dopo un problema alla caviglia accusato nel finale della gara di San Siro. Proprio il difensore del Napoli, ha spiegato che per il suo infortunio erano richiesti dieci giorni e lui era al nono. Nelle prossime ore Rrahmani verrà visitato dallo staff medico del Napoli, in caso di necessario riposo è già pronto Ostigard a fare coppia in difesa con Kim”. Si legge sul quotidiano