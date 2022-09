CdS – Napoli, c’è attesa per il ritorno dei Nazionali: ecco quando rientreranno

Il Campionato di Serie A è in pausa. In queste settimane i calciatori hanno indossato le maglie delle loro Nazionali. Dopo lo stop i calciatori del Napoli convocati stanno tornando a Castel Volturno e Spalletti li attenderà a braccia aperte. L’obiettivo è preparare il match contro il Torino, da sabato gli azzurri saranno impegnati in un tour de force.

Il Corriere dello Sport fa sapere che oggi si ricongiungeranno al gruppo Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard e Rrahmani, l’ultimo a rientrare sarà Lozano che dovrebbe tornare ad allenarsi solo domani alla vigilia della ripresa del campionato. Da valutare le sue condizioni anche se il messicano è rimasto in panchina nell’ultima partita contro la Colombia. Hanno già fatto rientro a Napoli gli italiani Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Zerbin assieme a Elmas e Kvaratskhelia.