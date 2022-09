CdM – Napoli, nuovo record per gli azzurri: nessuno come loro

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sui calciatori impegnati con le Nazionali. Il quotidiano ha analizzato i minuti giocati dai calciatori azzurri con la maglia delle rispettive nazionali:

“C’è un dato che andrà analizzato e preso in considerazione in vista del ritorno del campionato. Il Napoli in serie A è la squadra che ha totalizzato più minuti nelle Nazionali in questa settimana! Ben 1721 minuti, i minuti collezionati dai calciatori azzurri, più di Inter e Juventus rispettivamente a quota 1570 e 1339 minuti”. Si legge sul quotidiano.