Bardelli, resp. Ticketone: “Caos biglietti Ajax-Napoli? Non dipende dalla società”

Amedeo Bardelli, responsabile di Ticketone, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo.

“Caos biglietti per Ajax-Napoli? Abbiamo visto come in altre occasioni sono state gestite le trasferte. In caso di tagliando cartaceo, la consegna va fatta in presenza dell’acquirente. È una cosa che trovo assurda: i controlli informatici sono più semplici da gestire ed efficaci per prevenire disordini o problemi d’identità. È una soluzione di vecchissimo stampo, che sta creando solo problemi al Napoli. Davanti a queste disposizioni, le società possono solo subire. Speriamo solo che non capitino più certe cose, che si possano consegnare i biglietti in formato elettronico. Una cosa è certa: né Ticketone né la Ssc Napoli sono responsabili di questi disagi. Napoli-Torino? Ci si avvia al sold out, ma ci sono ancora molte disponibilità”.