Vigliotti a KKN: “Spalletti ha deciso che modulo usare. Vi dico potrebbe giocare da prima punta”

Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita di sabato tra Napoli e Torino, e come giocherà mister Spalletti. Sembra che il mister azzurro non vuole cambiare il modulo come fatto con il Lecce, così da non cambiare quanto fatto fino ad ora. Inoltre aggiunge chi potrebbe essere scelto come prima punta tra Simeone e Raspadori: “Il Napoli dopo il match con il Lecce non si snaturerà e rimarrà con il 433. Il dubbio resta sul chi possa giocare a destra, Lozano sta bene e ha giocato in Nazionale. In attacco secondo me giocherà Simeone”.