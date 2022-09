Paolo Specchia rivela in diretta alla radio Kiss Kiss Napoli: «Se Juric fa giocare Lukic da mediano, Vlasic prenderà Lobotka perché ha qualità per potersi spingere sul vertice basso del Napoli. Potrebbero giocare con un 3-4-2-1. Juric vede molto bene tutto e avrà percepito che la fonte del gioco è Lobotka, lo farà prendere da Vlasic. Kvaratskhelia? Buongiorno centrale, molto apprezzato per la sua crescita, ha perso un po’ quella naturale attenzione che aveva. Djidji potrebbe marcare il georgiano».