Schwoch: “Tra Torino e Napoli scelgo i napoletani, sono unici”

Stefan Schowch, attaccante ex Napoli e Torino, doppio ex del match di sabato al Maradona, ha parlato del rapporto con le due città ai microfoni di KKN. L’ex bomber inoltre ha dato una sua preferenza circa il tifo tra le due compagini. Queste le sue parole, anche riguardo la partita di sabato: “Non voglio togliere nulla a Torino e ai torinesi, ma il rapporto con Napoli e i napoletani è unico, è un qualcosa che non si può paragonare. Sabato ci sarà un avversario difficile per gli azzurri, dovranno trovare i tempi e gli spazi adatti per palleggiare come al solito. Io farei giocare Simeone e alle sue spalle metterei Raspadori, passando al 4231. Anche se credo il mister metterà Raspadori dal primo con Simeone dalla panca”.