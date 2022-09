Prima storica volta in Serie A, in Sassuolo-Salernitana arbitrerà una donna

L’ottava giornata è ormai alle porte e la pausa delle nazionali è giunta al termine. Sta per iniziare di nuovo la Serie A, e con questa nuova giornata abbiamo anche una prima volta storica. Infatti nel match di domenica alle ore 15 tra Sassuolo e Salernitana ci sarà un arbitro donna. Per la Serie A è una novità assoluta, Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima ad arbitrare una gara della massima serie del calcio italiano, dopo aver arbitrato negli ultimi mesi già 3 match di Serie B. Nella massima categoria non aveva ancora esordito da ufficiale di gara ma aveva fatto da quarto uomo nella sfida tra Monza e Udinese.