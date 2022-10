Pià: “Il giocatore più determinante in Serie A è Kvaratskhelia”

Inacio Pià, ex attaccante del Napoli e attualmente agente ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Kvicha Kvaratskhelia. L’ex bomber azzurro definisce il numero 77 come il giocatore più determinante in Serie A per le sue molteplici abilità. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia è attualmente il giocatore più determinante in Serie A, ha una grande abillità nel dribbling ed è imprevedibile sempre. Mi ha sorpreso molto, così come a molti altri, anche perché non mi aspettavo si ambientasse in così poco a un campionato difficile come la Serie A. Il Napoli ha fatto un grande colpo con lui”. Poi una considerazione anche su Raspadori: “Quando lo hanno annunciato c’erano dei dubbi, perplessità sul costo del cartellino e sulla scarsa esperienza a livelli elevati. Può giocare in tutti i ruoli d’attacco, ma lo vedo più come seconda punta”.