Paverese esagera: “Raspadori ricorda Paolo Rossi, ma è superiore”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, per parlare del Napoli e rispondere a Cassano sulla squadra che vinse il primo scudetto nel 1987: “Le parole di Cassano non le commento, anche perché cosa voleva intendere per scappati di casa? Forse nel suo italiano poco incomprensibile voleva dire che quel Napoli era pieno di giocatori che avevano fatto tanti sacrifici per raggiungere quello Scudetto. Tanti giocatori che avevano lasciato casa sin da piccolissimi per inseguire quel sogno. Forse intendeva questo Cassano…”.

Il Napoli del 2022? “Tutti si stanno accorgendo di Raspadori, dando merito agli azzurri che hanno fatto un sacrificio enorme per portarselo a casa. E’ un rapace dell’area di rigore, ricorda Paolo Rossi. Ha caratteristiche simili, ma tecnicamente forse Raspadori è superiore. Non me ne voglia Paolo…”.

Raspadori o Simeone col Torino? “Spalletti saprà bene su chi puntare. Dipenderà molto da quello che sarà l’intenzione del mister, che fino ad oggi è stato impeccabile nell’alternarli. Spalletti ad oggi è il leader principale dello spogliatoio, poi c’è anche un leader inatteso in quel di Castel Volturno, parlo di Salvatore Sirigu per esperienza e autorità”.