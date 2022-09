Fernando Llorente ha vestito tante maglie nel corso della sua carriera: Athletic, Juventus, Siviglia, Swansea, Tottenham, Napoli, Udinese ed Eibar. Campione del Mondo ed Europeo con la Spagna, non nasconde di avere un grande desiderio: quello di giocare nel Real Madrid. Ecco le sue parole nel corso di una intervista al programma El Larguero: “Al Real vado gratis. Pur di fare il vice di Benzema. Le cose non sono andate come avrei voluto con l’Athletic. Dire addio al club in cui sono cresciuto dai 12 ai 28 anni. Dove mi sento come a casa”.

Llorente non è più giovanissimo, ma nonostante i suoi 37 anni, non ha ancora intenzione di ritirarsi, convinto ancora di potere dare un contributo al prossimo club che lo ingaggerà: “Voglio continuare, anche se sono stato fuori per tre mesi. Continuo ad allenarmi, cercando qualcosa che mi faccia stare bene. Quando ho avuto l’opportunità di andare al Real Madrid, la Juventus è stata più veloce. Ogni volta che il Real Madrid mi voleva, ero sotto contratto con l’Athletic. Quella di Ancelotti è la migliore squadra del mondo”.