L’ex attaccante del Napoli Fernando Llorente nel corso di un’intervista a “El Larguero” afferma: «Al Real vado gratis. Pur di fare il vice di Benzema. Le cose non sono andate come avrei voluto con l’Athletic. Dire addio al club in cui sono cresciuto dai 12 ai 28 anni. Dove mi sento come a casa. Quella di Ancelotti è la migliore squadra del mondo».