Jacobelli: “Giuntoli ha fatto un colpo fantastico di cui non si parla molto”

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del momento fantastico del Napoli e di Raspadori.

Di seguito le sue parole: “L’ascesa di Raspadori ne conferma il talento e ne conferma le qualità. L’entusiasmo e la passione con cui si è trasferito a Napoli sono stati determinanti. Anche nel suo delicato passaggio con la Nazionale. Con Inghilterra e Ungheria ha dato segnali importantissimi. E’ bello vedere un ragazzo come Raspadori in testa a questo nuovo gruppo. La sorpresa Napoli? Mi ha colpito la capacità di coniugare l’esigenza di tenere d’occhio il bilancio e di tenere alta la competitività della squadra. Giuntoli è stato abilissimo nel prendere giocatori ricchi di talento. E Spalletti sta tenendo il filo del gruppo in maniera fantastica”.

“La partenza è stata lanciata, seppur con l’assenza di una punta di diamante come Osimhen. Il Napoli già nella scorsa stagione è stato protagonista del campionato. Ora la posizione della squadra è legittimata dalla forza e della qualità del suo gioco”.

“E senza gioco non si va da nessuna parte, lo mostra la Juventus. Sposterei poi l’attenzione sul centrocampo del Napoli. Una delle grandi operazioni di Giuntoli, di cui non si parla molto, è stata il riscatto di Anguissa: un vero capolavoro di mercato. E’ costato pochissimo per i parametri della Premier League. E anche Lobotka, è stato rilanciato benissimo da Spalletti”.