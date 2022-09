Il Mattino – De Canio: “Raspadori è un riferimento per la Nazionale…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Gigi De Canio.

L’ex allenatore del Napoli si è soffermato su Giacomo Raspadori, sottolineando quanto la sua presenza sia importante per la Nazionale: “Al di là dei gol che sono fondamentali per un attaccante e servono all’autostima e alla crescita, Raspadori rappresenta un riferimento su cui investire sia in chiave Nazionale che in chiave Napoli. Raspadori è la testimonianza che si usano troppi luoghi comuni: non è vero in Italia non crescono talenti”.

E ancora: “Il bello di questo ragazzo è che ha le caratteristiche per soddisfare le esigenze di ogni allenatore. È ideale per giocare vicino a un’altra punta, ma ciò non toglie che possa fare il centravanti da solo. Ovviamente non è una prima punta fisica, ma più di movimento. Insomma: è più un 9 e mezzo”.