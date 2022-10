L’allenatore Beppe Iachini ha commentato l’ottimo rendimento di Politano ai microfoni di Radio CRC, esaltando le doti e le qualità dell’esterno partenopeo. Ecco le sue parole: «Può giocare anche da punta, come falso nove, lo feci anche con Giacomo Raspadori. Lo portai in prima squadra dalla primavera, hanno qualità entrambi per fare quel ruolo. Come successo per Mertens, può dare una grande mano come attaccante».