Durante: “Osimhen e Antony? Ecco chi è più forte. Su Elmas…”

L’opinionista sportivo ed esperto di calcio internazionale Sabatino Durante, è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli.

Le parole di Durante: “Il Manchester United voleva Antony da molto tempo: ancor prima che arrivasse in Olanda, io incontrai gli osservatori dei Red Devils, a conferma che il ragazzo piaceva da diverse stagioni. Perché cercavano sia lui sia Victor Osimhen? Non so se sia così, perché parliamo di due calciatori molto differenti tra loro”.

“Chi è meglio dell’altro? Antony ha tutto un altro piede, specie il sinistro. Tecnicamente, non c’è storia. Osimhen è un altro giocatore, un ‘animale’ dotato di grande fisicità, mentre deve migliorare sul piano tecnico“.

“Eljif Elmas? E’ uno di quei giocatori che tutti vogliono, perché è versatile e può sopperire a tante assenze nel corso della stagione. Sicuramente, è molto utile alla squadra”.