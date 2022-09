De Maggio: “Un campione assoluto gioca nel Napoli. È paradisiaco”

Il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato del Napoli di Spalletti.

Ecco le sue parole: “La panchina, quest’anno, è sicuramente migliore. In attacco, ad esempio, abbiamo fior fiori di giocatori, come Giacomo Raspadori, il ‘Cholito’ Giovanni Simeone, Eljif Elmas ed Alessio Zerbin: tutti grandi talenti offensivi e che altri non possono vantare nella propria lista di ‘rincalzi’…”

“Senza nulla togliere ad Andrea Petagna, ma il Cholito e Raspadori farebbero i titolari ovunque, s giocassero in squadre diverse da quella azzurra”.

“A centrocampo, poi, abbiamo un Piotr Zielinski paradisiaco: è un campione assoluto e, nel nuovo ruolo, si sta esaltando. E’ un talento assoluto? sì, mamma mia… Difesa? Il Napoli può crescere tanto perché, sulla carta, orai ha Leo Ostigard e non Axel Tuanzebe: insomma, si è potenziato anche sul quarto centrale”.