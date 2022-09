Che crescita per Kvaratskhelia e Kim, il loro prezzo è aumentato già moltissimo

Kvaratskhelia e Kim sono i due calciatori che hanno dimostrato di più in questo inizio di Serie A, giocando delle partite di altissimo livello. Per entrambi i calciatori arrivati in estate all’ombra del Vesuvio c’è stato un incremento molto elevato del loro valore di mercato. Il sito Transfermarket ha aggiornato i cartellini di entrambi i calciatori, aumentando sensibilmente il loro valore. Per Kvaratskhelia il cambiamento è elevatissimo, infatti a maggio di quest’anno il ragazzo che giocava ancora alla Dinamo Batumi aveva un valore di 15 milioni di euro, che col nuovo aggiornamento è stato duplicato ed è arrivato a ben 35 milioni, ben 20 milioni in più il valore del 77. Anche per il difensore coreano quest’inizio di campionato su ottimi livelli gli aumenta il valore di ben 11 milioni, il valore fino a poco fa era di 14 milioni, mentre ad oggi è si ben 25, aumentato e superata anche la cifra spesa in estate dal Napoli per acquistarlo dal Fenerbaçhe.