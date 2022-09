Cassano non ci sta e risponde alle dichiarazioni di Renica, ex difensore protagonista di quel ciclo vincente a Napoli con Maradona e company. Il fantasista ex Samp replica senza mezzi termini: «Qualche ex giocatore del Napoli, che nemmeno conosco, ha detto qualcosa. Io lo ripeto: i giocatori con cui ha vinto Maradona a Napoli sono degli scappati di casa. Quello che ha fatto Maradona è stato un miracolo, giocava con gente scarsa». Sarà pure vero che El Pibe de oro poteva vincere da solo le partite facendo miracoli e giocate sopraffini, ma di certo non si può dire che intorno aveva gente scarsa. Ricordiamo che quel Napoli aveva giocatori dal calibro di Carnevale e Careca poi, Giordano, De Napoli, Renica, Garella, Bruscolotti e Alemao, insomma, non proprio “gente scappata di casa” qualunque.