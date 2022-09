Cassano critico: “Halaand non sa giocare a calcio. Poi la stoccata sul Napoli”

Dismessi i panni di calciatore, Antonio Cassano continua a fare discutere con alcune sue dichiarazioni. L’ex giocatore del Real Madrid, nel corso dell’intervista realizzata per il podcast Muschio Selvaggio, ha parlato così di uno degli attaccanti più forti del momento: “Haaland è un Bobo Vieri misto ad Adriano. Non ha però le qualità di gente come Benzema o Lewandowski”. E fin qui il suo discorso, per quanto naturalmente opinabile, potrebbe anche essere accettato.

Cassano però è andato oltre affermando: “Halaand è un grandissimo goleador, sì, ma non sa giocare a calcio. Anche Inzaghi non sapeva giocare a calcio, giocava alla carlona. Pippo numero uno? Di cosa non si sa”.

Il talento ex Real Madrid non era stato tenero nemmeno nei confronti del Napoli di Maradona: “Diego a Napoli ha vinto il primo scudetto con degli scappati di casa”. Parole che, tra gli altri, avevano fatto infuriare anche l’ex azzurro Alessandro Renica