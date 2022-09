Zazzaroni vs Insigne: “Insigne non rendeva più niente, preferisco Kvara”

Ivan Zazzaroni è intervenuto a Tele Vomero per paragonare le qualità di Insigne e quelle di Kvaratskhelia. Il noto giornalista ha messo su due piatti della bilancia il passato e il presente dei partenopei: “Se potessi spostare l’ago di questa bilancia la farei penzolare dal lato di Kvaratskhelia. Mi piace molto di più rispetto ad Insigne ma il motivo è uno. La questione è una, Lorenzo, soprattutto nell’ultimo periodo, tendeva a nascondersi e a scaricare la palla all’indietro senza affondare mai. Il georgiano è differente, ha una marcia in più. Tutti lo stiamo studiando per quello che fa vedere, è coraggioso, intraprendente e volenteroso. Prova giocate anche più complicate e molto spesso arriva sempre nel suo intento. La differenza abissale tra i due è che Insigne è solamente “bello” ma poco utile al contrario Kvaraskhelia pennella giocate non solo appariscenti ma anche efficaci“